Draghi: spinta da Usa per dazi e armi

00:00:38 min
|
2 ore fa

Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare. Una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere, ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa. L'Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha finora avuto un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace. .

ERROR! Meeting Rimini, Draghi: finita l'illusione di Europa che contaERROR! Meeting Rimini, Draghi: finita l'illusione di Europa che conta
economia
Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta
00:02:14 min
| 7 minuti fa
pubblicità
L’intervento di Draghi al meeting di RiminiL’intervento di Draghi al meeting di Rimini
economia
L’intervento di Draghi al meeting di Rimini
00:22:46 min
| 2 ore fa
Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di MediobancaCome cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca
economia
Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca
00:02:23 min
| 6 ore fa
Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca GeneraliAssemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali
economia
Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali
00:01:14 min
| 1 giorno fa
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'UcrainaL'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
economia
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
00:02:11 min
| 3 giorni fa
Russia, quanto può continuare l'offensiva in UcrainaRussia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
economia
Russia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
00:02:38 min
| 10 giorni fa
Il possibile scambio di territori ucraini per la paceIl possibile scambio di territori ucraini per la pace
economia
Il possibile scambio di territori ucraini per la pace
00:02:37 min
| 11 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
00:42:29 min
| 14 giorni fa
ERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettricheERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
economia
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
00:01:42 min
| 14 giorni fa
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioniDazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
economia
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
00:01:56 min
| 14 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
00:24:14 min
| 14 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
00:24:08 min
| 14 giorni fa
ERROR! Meeting Rimini, Draghi: finita l'illusione di Europa che contaERROR! Meeting Rimini, Draghi: finita l'illusione di Europa che conta
economia
Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta
00:02:14 min
| 7 minuti fa
L’intervento di Draghi al meeting di RiminiL’intervento di Draghi al meeting di Rimini
economia
L’intervento di Draghi al meeting di Rimini
00:22:46 min
| 2 ore fa
Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di MediobancaCome cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca
economia
Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca
00:02:23 min
| 6 ore fa
Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca GeneraliAssemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali
economia
Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali
00:01:14 min
| 1 giorno fa
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'UcrainaL'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
economia
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
00:02:11 min
| 3 giorni fa
Russia, quanto può continuare l'offensiva in UcrainaRussia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
economia
Russia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
00:02:38 min
| 10 giorni fa
Il possibile scambio di territori ucraini per la paceIl possibile scambio di territori ucraini per la pace
economia
Il possibile scambio di territori ucraini per la pace
00:02:37 min
| 11 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
00:42:29 min
| 14 giorni fa
ERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettricheERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
economia
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
00:01:42 min
| 14 giorni fa
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioniDazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
economia
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
00:01:56 min
| 14 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
00:24:14 min
| 14 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
00:24:08 min
| 14 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità