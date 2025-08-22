Draghi: spinta da Usa per dazi e armi

Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare. Una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere, ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa. L'Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha finora avuto un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace. .