Draghi: Superbonus 110% distorce prezzi e incentiva frodi

Sul Superbonus, il Governo ritiene che il Superbonus sia una misura che abbia indubbiamente dato molto beneficio ma abbia anche creato distorsioni e le distorsioni e per questo la proposta del Governo era quella di un'estensione per i condomini, una limitazione per le case unifamiliari soltanto per le famiglie con un ISEE al di sotto di, mi pare, 25.000 euro. Il Parlamento utilizzando dei fondi che erano destinati all'azione parlamentare in vari campi, quindi in teoria sarebbero potuti andare anche in altre direzioni, ha deciso di utilizzare gran parte di questi fondi per estendere il Superbonus. Perché il Governo non voleva estendere il Superbonus? Dicevo prima perché ha creato delle distorsioni. La prima di queste è un aumento straordinario dei prezzi delle componenti che servono a fare le ristrutturazioni. Alcune di queste componenti o quasi tutte servono e sono molto importanti per l'efficientamento energetico. Beh il risultato è stato che oggi una unità di efficientamento energetico costa molto di più di quanto non costasse o fosse costata prima del Superbonus. E' chiaro che le emissioni vanno giù ma non vanno giù di poi così tanto per assorbire questo aumento di prezzo, quindi è la logica del 110% che in un certo senso non non non rende più la contrattazione di un prezzo importante, rilevante. Secondo e questo è l'altro aspetto, ha incentivato moltissime frodi. E' di stamattina la segnalazione che ho ricevuto dall'Agenzia delle Entrate che ha bloccato 4 miliardi di crediti che erano stati dati come cedibili. Quindi insomma c'erano buoni motivi, a parte l'aspetto di finanza pubblica e il costo che questo ha per per la finanza pubblica e c'erano buoni motivi per la, come dire, riluttanza del Governo ad estendere ulteriormente il Superbonus.