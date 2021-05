In questi 100 giorni di Draghi, si sono impegnati da un lato, sulla vicenda dei vaccini e lì, pare che il Generale Figliuolo, è riuscito a dare una svolta. Dall'altro, c'era la presentazione del PNRR, che è avvenuta puntualmente entro il 30 di aprile. Ma mi pare che si siano poste le condizioni, assieme ai Decreti Legge, che sono in preparazione, sia sulla semplificazione, che in materia di gestione, ad esempio, per poter sorvegliare sul fatto che da qui al 2026, tutte le opere che sono previste dal PNRR, vadano in porto. Perchè se non vanno in porto, invece di prendere i soldi che sono prefissati, non li vedremo.