Effetto-covid sul caffé: più macchinette a casa, meno al bar

Purtroppo, bar e ristoranti hanno subito fortissime limitazioni nel loro business e quindi di conseguenza Immaginiamo anche nella questione degli ordinativi delle macchine da caffè, al contrario, invece, stando le persone a casa in smart working probabilmente c'è stato anche invece un aumento della domanda sul lato dei privati, ci conferma questa cosa o no? Guardi, io non posso dire, ovviamente, abbiamo avuto una crescita importante l'anno scorso su tutta l'area del caffè, che rappresenta oltre 50 per 100 degli oltre due miliardi di fatturato di Delonghi, questo però va letto, secondo noi, all'interno di un trend di crescità dell'utilizzo di macchine da caffè per la casa, quindi anche in questo caso sì, c'è stato uno spike certamente nel 2020, ma va letto in un contesto di trend di crescita di lungo termine.