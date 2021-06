Sono felice che sia qui, Luca Trabattoni, Country Head Italia, UBP. Benvenuto, grazie per essere qui con noi Luca. "Grazie a voi, buongiorno". Allora noi andremo a parlare di questo nuovo normal ma andremo a parlare soprattutto di questo spettro dell'inflazione ma prima non posso non chiederle, legato comunque a questi aspetti, dell'articolo del Financial Times di questa mattina. La chiamano "Draghi put". La "put Draghi". Se volete "l'opzione Draghi", che tiene calmierato il mercato delle obbligazioni e sostanzialmente in questo articolo, Trabattoni, scrive il giornalista, che c'è un effetto Draghi a calmierare il nostro mercato delle obbligazioni ma si chiede soprattutto che cos'è che avverrà in futuro quando appunto Draghi.. non si capisce che cosa succederà bene l'anno prossimo. C'è questo effetto Draghi sul mercato obbligazionario, Luca? "C'è da settimane, da mesi, lo abbiamo detto subito nel momento in cui è stato eletto ma lo è anche e soprattutto non soltanto all'Italia ma anche proprio sull'Europa. Quindi l'Italia è tornata protagonista in Europa, sullo scacchiere europeo, e lo vediamo anche nell'effetto, appunto, nel grafico che state vedendo che è relativo al Btp. Sicuramente la garanzia.. perché Draghi ha una visione, conosce i meccanismi di funzionamento dell'Europa, della governance dell'Europa, appunto, non soltanto a livello di Banca Centrale ma a livello di istituzioni. E quindi è sicuramente un supporto, è un sostegno, al nostro mercato obbligazionario ma anche a quello europeo.