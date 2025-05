Energia, in Italia l'elettricità più cara d'Europa

un salasso che non pesa solo sui bilanci familiari, ma anche su quelli delle imprese, che lamentano costi per l'energia così alti che non riescono a stare al passo coi concorrenti esteri e spendendo tanto producono meno o a prezzi maggiori. Quanto paghiamo di più l'elettricità? Nel 2024 il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia è stato in media di 109 € per megawatt, cioè il 28% in più della Germania, oltre il 40 rispetto alla Spagna e quasi il 50% in più della Francia. Anche nei primi mesi di quest'anno non siamo lontani da queste quote, continuando a pagare prezzi ben al di sopra delle maggiori economie continentali. Per gli industriali la situazione è insostenibile e il governo è d'accordo, ma non è intenzionato a metterci altri soldi per alleggerire le bollette. Per una cura efficace sono necessarie altre medicine. "Colpire le speculazioni", ha detto Giorgia Meloni. Contratti di lunga durata coi fornitori per calmierare i prezzi, diversificare le fonti di approvvigionamento, spingendo di più sulle rinnovabili, e andare avanti col ritorno al nucleare, per i quali servono però molti anni. Altra carta da giocare è quella del cosiddetto disaccoppiamento del costo dell'energia, in pratica sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del metano, dal quale dipendiamo più di altri Paesi. Allentare questo meccanismo potrebbe abbassare le tariffe in Italia, ma per farlo è necessaria una decisione europea e non tutti i Paesi dell'Unione sono d'accordo. Se ne parla da tempo, soprattutto da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e si sono drasticamente ridotte le importazioni di gas che la Russia ci vendeva a buon mercato. Spina, Sky TG 24. .