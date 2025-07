Eredità Agnelli, accordo milionario dei fratelli Elkann con il fisco italiano

La vicenda si incrocia con l'inchiesta penale in corso alla Procura di Torino, iniziata dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Gianni e di Marella Caracciolo e madre di John, Ginevra e Lapo Elkan. Una vicenda che riguarda l'eredità di Marella, che secondo l'ipotesi dell'accusa e quindi di Margherita, negli ultimi anni della sua vita, avrebbe avuto residenza in Italia e non in Svizzera, come invece affermato dalla difesa dei nipoti Elkan. E non è questione di lana caprina perché una residenza diversa ha appunto impatto sul pagamento delle tasse di successione. L'entità delle somme in gioco, del resto, basta da sola a capire l'importanza della partita. Secondo indiscrezioni gli Elkan avrebbero raggiunto un'intesa con il fisco italiano per 175 milioni di euro. L'obiettivo è chiudere rapidamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare, afferma un portavoce della famiglia. Elkan, che sottolinea la definizione con l'Agenzia delle Entrate è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate. Infine conclude sono in atto interlocuzioni con la Procura di Torino, il cui esito al momento non è definito, come a dire che c'è il tentativo di uscire anche dall'inchiesta penale. Un terzo fronte però resta aperto ed è il più importante. Riguarda il procedimento civile su cui si gioca la vera partita sull'eredità di Marella e quindi dell'avvocato, quella per il governo della cassaforte finanziaria attraverso cui John, a cascata, oggi controlla tutte le società della galassia Agnelli, da Stellantis alla Ferrari, alla Juventus. Una partita in cui adesso, dopo l'intesa degli Elkan col fisco, Margherita appare forse un po' in vantaggio. .