Ex Ilva, dopo l'Aia si punta ora all'Accordo di Programma

La nuova Aia salva sì l'ex Ilva, come dice il ministro Urso, ma non dirada le nubi che incombono minacciose sul futuro del più grande gruppo siderurgico italiano. Intanto la nuova autorizzazione integrata ambientale era quasi scontata: con la vecchia scaduta ormai dal 2023 si rischiava che il Tribunale di Milano, accogliendo i ricorsi delle associazioni ambientaliste, ordinasse davvero la chiusura del siderurgico, come previsto dai regolamenti europei. In secondo luogo, più che sull'Aia, il futuro dell'ex Ilva si gioca sull'accordo di programma che anche gli enti locali, che sull'autorizzazione ambientale hanno potuto esprimere solo pareri non vincolanti, tutti comunque negativi, saranno chiamati ad approvare. E qui la partita è tutta ancora da giocare. Le opzioni proposte dal governo e suggerite dai possibili acquirenti non convincono soprattutto il sindaco di Taranto, che ha chiesto un rinvio al 31 luglio per coinvolgere il Consiglio Comunale. L'ostacolo più grosso sembra essere l'approvvigionamento del gas necessario per alimentare i forni elettrici che dovrebbero progressivamente sostituire gli altiforni. E in attesa di capire se, come e in quanto tempo l'ex Ilva sarà de-carbonizzata, la si autorizza, per ancora tanti anni, a produrre acciaio con quel carbone che a Taranto ha provocato inquinamento, malattie e morti.