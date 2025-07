Sull'Ilva il Governo sta lavorando con particolare impegno e attenzione. Si punta a realizzare un grande piano per la decarbonizzazione, in forza di questo lavoro che il Ministro Urso, l'intero Governo sta portando avanti, si creano le condizioni per avere in Italia un grande polo dell'acciaio green d'Europa. Noi siamo fiduciosi, perché finalmente dopo decenni e decenni, quella produzione può essere resa compatibile con l'ambiente e con la salute dei cittadini. .