Farmindustria, futuro e competitività per Italia nel mondo

Farmaci e vaccini sono al primo posto in Italia per surplus con l'estero, con oltre 21 miliardi di attivo nel 2024. Anno il 2024 che ha visto nuovi record per produzione 56 miliardi di Euro ed export, 54 miliardi; numeri con cui l'industria farmaceutica italiana, conferma il ruolo di leader in Europa insieme a Germania e Francia. Sono i dati presentati a Roma durante l'assemblea 2025 di Farm-industria, aperta da un videomessaggio della premier Giorgia Meloni. Risultati da record resi possibili soprattutto dalle esportazioni, aumentata del 157 % negli ultimi dieci anni ben al di sopra del europea. "Che cosa serve? Serve mettere al centro l'industria, l'innovazione, la ricerca, il modello di competenza e gli investimenti. Non si può fare innovazione senza investimenti, ma soprattutto senza le competenze e bisogna cambiare le regole, quindi è un settore prioritario? Sì, bene, gli investimenti per risolvere i problemi." Rispetto allo spettro dei dazi, "Il commissario Sefkovic è al lavoro negli Stati Uniti, e ci auguriamo che si possa trovare un accordo positivo, il 10% è ragionevole, anche se io preferisco l'obiettivo zero, è un grande mercato unico, Europa, Canada, Stati Uniti, Messico." Poi c'è la battaglia che l'industria farmaceutica italiana porta avanti contro il payback. "C'è grandissima attenzione oggi sul tema del payback. Ci sono misure che sono state ricordate che tendono a ridurlo e a contenerlo, ma queste misure non sono sufficienti per interrompere quella tendenza esplosiva che oggi ha, Il payback e il sforamento della spesa farmaceutica rispetto alle reali esigenze del sistema salute.", "Il tempo è scaduto e quindi l'industria farmaceutica si aspetta delle azioni concrete. Il piano Life Science della Commissione Europea è un suicidio, è un nuovo dossier mancato. Non si parla di strategia industriale. Qui si vuole il mondo dei sogni, ma senza mettere al centro e dialogare con chi le cose le deve fare." .