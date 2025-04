Ferrari, made in Italy ci aiuta ma guardare a futuro

Allora, sicuramente il made in Italy può aiutarci, non ho dubbi, bisogna però fare attenzione a un qualcosa. Il made in Italy è frutto del lavoro, di tante persone in Italia, nelle generazioni precedenti, nel passato. Bisogna accertarsi che noi oggi continuiamo a tenere alto questo valore, noi tutti che contribuiamo al made in Italy, e guardiamo con maggior, se vuole sicurezza al futuro. Non dobbiamo perdere il coraggio di osare che i nostri predecessori, no, i nostri antenati hanno avuto nel realizzare questo concetto bellissimo del made in Italy. Quindi dobbiamo continuare a osare, perché non possiamo vivere nel passato. Non possiamo vivere grazie a ciò che chi ha preceduto da noi ha fatto. Questo è fondamentale. Quindi Made in Ital aiuta? Sì, è sufficiente? No. Sta a noi, guardare al futuro con maggior sicurezza, con un coraggio di osare, che è fondamentale. .