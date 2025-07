Ferrero compra Kellogg's per 3,1 mld di dollari

Ferrero, conosciuta per la Nutella il Ferrero Rocher, ha comprato la veterana dei cereali Kellogg's. L'accordo è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'azienda americana, e ha previsto l'acquisizione da parte di Ferrero dell'intero capitale azionario per 23 $ ad azione. Il matrimonio tra Nutella e cereali, quindi ha un valore di ben 3,1 miliardi di dollari. Ferrero è un'azienda che ha sempre guardato oltre, espandendosi a livello internazionale fino a diventare la terza società dolciaria al mondo nel settore del cioccolato, con circa 35 marchi venduti in oltre 170 Paesi. Anche Kellogg's vanta una lunga tradizione di consumatori fedeli ed affezionati. Da oltre 100 anni ha accompagnato le mattine degli americani, cambiando per sempre il modo di fare la prima colazione. I celeberrimi Kellog's Cornflakes nacquero per caso dalle sperimentazioni dei due fratelli fondatori, che riuscirono a realizzare la deliziosa ricetta per i fiocchi di mais tostati, così come li conosciamo. I dolcissimi cereali al miele Cirios e i croccanti Coco Pops al cacao, avranno presto un nuovo logo e un packaging rivoluzionato. Ferrero e Kellogg's si sposano per far nascere un vero e proprio leader, che ci accompagnerà durante la mattina per la colazione, fino alle dolci merende e gli spuntini notturni. Federica Zonca, Sky TG 24. .