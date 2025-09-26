Ferrovie dello Stato, dal 28/9 ecco nuovo Frecciarossa 1000

00:01:30 min
|
1 ora fa

Più tecnologico, più sostenibile e sempre più internazionale. Partito con un viaggio in anteprima sulla linea alta velocità Roma Napoli, il Frecciarossa 1.000 di nuova generazione arriverà ufficialmente sui binari da domenica 28/9, con una flotta tecnologicamente più avanzata rispetto alla precedente, con una forte spinta green e convogli ideati per viaggiare oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee, Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera Paesi Bassi e Belgio e chissà che un domani non riescano ad arrivare fino a Londra. "Sono stato adesso in cabina col nostro macchinista e devo dire ho trovato un'ergonomia e un avanzamento della posizione di guida delle tecnologie a servizio, molto molto importante che anche lui mi diceva di apprezzare molto." Frecciarossa con opzione per ulteriori 10 convogli e un ritmo medio di consegna di 10 treni l'anno da qui fino al 2029 così da rinnovare la flotta e centrare uno degli obiettivi chiave del piano strategico del gruppo Ferrovie dello Stato per il prossimo quadriennio. "Più comfort, sia con più spazi in carrozze executive ma anche più spazi per bagagli in tutte le altre classi di viaggio, più spazio anche per i nostri colleghi che svolgono servizio sul treno, sia in cabina di guida che per il capotreno è molto importante anche questo aspetto. guida che per il capotreno è molto importante anche questo aspetto." .

