Festival Lavoro, i temi della seconda giornata a Genova

Welfare aziendale, occupazione giovanile, strumenti sociali e strategie di competitività in Europa sono le sfide del mercato del lavoro in Italia. Questi temi centrali nella seconda giornata del Festival del lavoro a Genova. E se in due anni e mezzo, il governo ha registrato un risultato importante di oltre 1milione di posti, resta molto da fare per una gestione sostenibile per promuovere un valore condiviso tra imprese e lavoratori. Nel momento in cui ci scrolliamo di dosso la polarizzazione dei continui conflitti fra imprese e sindacati, possiamo veramente fare sistema e renderci capaci di creare un valore che fino ad oggi forse abbiamo smarrito. Focus anche sul ruolo dell'INPS, 521000000 di utenti, una nuova app e prestazioni socioassistenziali. Tra queste spicca il reddito di libertà. "È un'indennità a favore delle donne che hanno subito violenza. Abbiamo aumentato a 500 € mensili per 12 mesi. E il desiderio è quello sicuramente di migliorarlo, ad esempio c'è bisogno di un'assistenza psicologica per il reingresso delle donne che hanno subito un trauma del genere nel mondo del lavoro". Le criticità della sicurezza restano nei settori di edilizia e logistica e quella piccola fetta di sommerso ancora oggi è rilevato dall'Ispettorato nazionale del lavoro. "Ho visto bambini lavorare di notte a confezionare cinture. Ho visto persone dormire per terra nello sporco per poche ore per poi ritornare al lavoro. Degli ambienti di lavoro degradanti in maniera esagerata. Guardi, sono cose che ti fanno crescere sicuramente anche dal punto di vista umano". .