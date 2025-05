Sì, un bilancio molto positivo. Abbiamo onorato questi vent'anni del Festival dell'Economia. Più di 300 panel, 650 ospiti da tutto il mondo, per trattare i temi del momento. Io direi tre innanzitutto tra questi. Da un lato l'intelligenza artificiale: sta cambiando il mondo e se ne è discusso davvero, davvero tanto. Pace: pace come un desiderio di tutti noi, è un grande bisogno. Così come Europa: Europa non solo il luogo delle regole, ma il luogo delle grandi opportunità. .