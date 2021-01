Fisco, Gualtieri: lavoriamo a scaglionamento cartelle

Siamo lavorando a uno scaglionamento degli invii delle cartelle dell'Agenzia della Riscossione e degli atti dell'Agenzia delle Entrate che li diluisca in un periodo di tempo più lungo per alleggerire la pressione sui contribuenti ed evitare l'affollamento degli uffici. Inoltre pensiamo ad una riduzione degli importi di alcuni atti delle entrate per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato per efetto della pandemia. Questi sono gli elementi di un provvedimento che stiamo finalizzando anche consapevoli della scadenza del primo febbraio.