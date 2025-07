Fisco, nuova sanatoria per le Partite Iva

Nuova possibilità per le Partite Iva di chiudere i conti con il fisco, con una nuova sanatoria che mette al riparo lavoratori autonomi e professionisti per il periodo 2019-2023. Al momento è una proposta ma ha molte chance di essere approvata perché arriva dal Governo che così punta a incassare un miliardo di euro. Si chiama "ravvedimento speciale", non è inedito perché in effetti si tratta di una riedizione di un meccanismo già collaudato l'anno scorso. In sostanza si tratta di uno sconto su tasse non pagate che si potranno versare anche a rate. Chi in passato, dunque, non ha pagato la giusta quantità di imposte in base al suo reddito potrà mettersi in regola saldando solo una quota. Gli importi variano in base alla pagella fiscale del diretto interessato, cioè dalla sua storica affidabilità a onorare i tributi, per cui più basso è il voto che si ha e più si dovrà sborsare. Per usufruire del ravvedimento, che potrebbe riguardare 2,2 milioni di contribuenti, è però necessario aderire a un'altra sorta di sanatoria, anche questa già sperimentata l'anno scorso, e cioè il "concordato preventivo biennale". È il patto con lo Stato che evita, sempre a commercianti, professionisti e altri lavoratori non dipendenti, controlli per il 2025-2026 in cambio di un pagamento forfettario. Una misura, quest'ultima, che finora non ha dato i risultati sperati, visto che ha permesso di racimolare 1,6 mliardi contro i 4 attesi, costringendo Palazzo Chigi a rinviare il promesso taglio dell'Irpef, l'imposta sui redditi, al ceto medio.