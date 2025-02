Fisco, paracadute per chi ha saltato rata rottamazione

Per chi ha saltato una o più rate della rottamazione delle cartelle c'è la possibilità di beneficiare ancora della sanatoria, la quarta che permette di saldare i debiti col fisco senza pagare sanzioni e interessi. È questa una delle novità principali del Milleproroghe, il provvedimento approvato dal Parlamento che salva i contribuenti in ritardo. Senza questo paracadute, infatti, avrebbero dovuto versare non solo quanto evaso, ma anche le maggiorazioni normalmente previste. Quella che appare come una sanatoria nella sanatoria riguarda solo chi non ha rispettato i termini entro lo scorso dicembre. Chi si trova in questa situazione potrà essere riammesso all'agevolazione presentando una domanda online all'agenzia delle entrate entro fine aprile. Di conseguenza, chi non versa una rata nei primi mesi di quest'anno non potrà usufruire del salvagente che arriva mentre si discute di una nuova rottamazione. Sarebbe la quinta, la chiede la Lega e riguarderebbe tasse, contributi e multe relative al 2000-2023 da estinguere sempre con lo sconto in dieci anni, costerebbe parecchi miliardi e anche per questo non c'è unanimità nel centro destra, dove Forza Italia insiste per ridurre l'imposta sui redditi al ceto medio. Tornando al Milleproroghe, tra le altre misure c'è da segnalare la conferma di maglie più larghe per i contratti a termine. In pratica resta molto ampio il perimetro dei motivi che giustificano l'assunzione fino a ventiquattro mesi. Cancellate poi le multe a chi non si vaccinò contro il Covid e aumenta a 420 milioni il prestito dello Stato all'ex Ilva, l'acciaieria in amministrazione straordinaria che attende un acquirente privato.