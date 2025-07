Fisco, poche tasse e verifiche sui Paperoni trasferiti

7/8/2024, un anno fa l'Italia decideva di raddoppiare la tassa sui super ricchi che decidono di trasferire la residenza nel nostro paese. In pratica i milionari stranieri che vengono dalle nostre parti, perlomeno dal punto di vista fiscale, da allora pagano un'imposta sui redditi forfettaria di 200.000 €. In origine versavano 100.000, ma il governo Meloni ha deciso di alzare l'asticella che comunque per i paperoni di cui parliamo rappresentano pur sempre una somma ridotta. L'agevolazione era stata pensata nel 2017 per attrarre investimenti, cioè l'obiettivo dichiarato poggiava su questo ragionamento. Se una star di Hollywood, un campione dell'NBA o un magnate del web viene in Italia, questo sia accaduto, se la legge per attirare gli ultra ricchi da questo punto di vista abbia funzionato, non si sa. Da anni la Corte dei Conti denuncia l'assenza di notizie al riguardo, e il mese scorso ha sottolineato come non siano state fatte verifiche. In quel 7/08 dell'anno scorso anche il Ministro siano state fatte verifiche. In quel 7/8 dell'anno scorso anche il Ministro Italia onestamente è molto difficile valutare." Quel che è certo è che il raddoppio di questa flat tax non ha scoraggiato i traslochi fiscali. Emerge il costante incremento del numero di nuovi residenti che beneficiano dell'agevolazione, scrivono i giudici contabili. Nel 2023 erano 1.495, e tra il 2020 e due anni fa hanno versato alle casse nazionali 315 milioni, un'inezia per il bilancio statale. La convenienza per chi ha patrimoni da sogno la possiamo però solo immaginare. Non sappiamo, ci dice la Corte dei Conti, né l'ammontare dei redditi in questione, né quante tasse i super ricchi abbiano risparmiato. Simone Spina, Sky TG 24. .