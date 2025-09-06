Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti

Guarda all'Europa il secondo giorno del convegno Ambrosetti a Cernobbio e lo fa attraverso le parole forti e potenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aprono i lavori, una riflessione profonda sull'Europa e sull'attualità dei suoi valori come libertà, dignità e futuro delle persone. L'Unione, ha detto Mattarella, ha saputo scegliere una strada completamente nuova, impensabile appena qualche anno prima, realizzando un percorso straordinario di pace e di affermazione dei diritti. "C'è bisogno di istituzioni europee più forti di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili. L'Europa, con i suoi traguardi di civiltà, è il testimone che possiamo e dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. A difesa della civiltà europea, tutt'uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia, richiede il coraggio di un salto in avanti verso l'unità. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa." L'Unione Europea è un'area di pace e di cooperazione, sostiene Mattarella, capace di proiettare i suoi valori oltre i suoi confini, determinando stabilità, benessere, crescita, fiducia. Non ha mai scatenato un conflitto, non ha mai avviato uno scontro commerciale, al contrario, ha agevolato intese e dispiegato missioni di pace. Di fronte a tutto questo il Quirinale s'interroga su come l'Europa oggi venga considerata da alcuni straripante peso delle corporazioni globali, quasi nuove compagnie delle Indie, dice il Presidente della Repubblica, che si arrogano, continua Mattarella l'assunzione di poteri che si pretende che Stati e organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare. "Le democrazie dell'Europa sono capaci di trovare in sé motivazioni e iniziative per non soccombere alla favola di una superiorità dei regimi autocratici, per non cedere all'idea di un mondo lacerato, composto soltanto di avversari, nemici, vassalli o clientes, né all'idea di società frammentate. L'esperienza suggerisce che soltanto ad uno stretto rapporto tra istituzioni e società civile, reciprocamente rispettoso, è possibile realizzare mete di progresso." Infine, secondo Mattarella, la difesa della civiltà europea ed il rilancio della prospettiva di un multilateralismo cooperativo richiedono il coraggio di un salto in avanti verso l'unità. Claudio cooperativo richiedono il coraggio di un salto in avanti verso l'unità. .