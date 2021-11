Franco: ultima ondata pandemia è un elemento di incertezza

Elementi di incertezza. Qui se n'è parlato a lungo in questo scenario. Quali sono? Innanzitutto la pandemia. È emersa da parte di vari Ministri una forte preoccupazione per l'entità dell'ultima ondata di contagi, che in vari Paesi è in crescita. Anche in Italia, in realtà, è in crescita rispetto ai livelli di qualche tempo fa. Restiamo su un Italia su livelli relativamente molto bassi però, insomma, un minimo di crescita c'è anche in Italia. In altri Paesi la crescita è molto più forte e vi è un significativo allarme su cosa questo possa implicare per la dinamica dell'economia e ovviamente gli effetti sulla salute della popolazione, insomma gli effetti principali. Ma qui oggi abbiamo parlato degli effetti sull'economia.