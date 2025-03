Futura Expo Brescia dedicata alla tecnologia al femminile

L'imprenditoria sostenibile e al femminile, è il tema nella Giornata internazionale della Donna di Futura Expo, la fiera dell'innovazione tecnologica che piace all'ambiente. Dall'energia al food, dalle tecnologie delle costruzioni alle automobili del futuro, ma anche la creatività, la cultura e l'evoluzione urbana. Insomma la tecnologia al servizio dell'ambiente. A partire dalle energie rinnovabili che funzionano se sono comunitarie, come il teleriscaldamento. "Teleriscaldamento urbano è una risorsa importantissima io credo, proprio perché si colloca all'interno di un concetto di economia circolare e quindi in modo virtuoso c'è la possibilità di recuperare il calore che altrimenti andrebbe disperso in atmosfera". E poi il cibo sia sostenibile ma anche buono. "Noi trasformiamo legumi da filiera italiana, li cuociamo a vapore, li decortichiamo e li portiamo in tavola dalla colazione alla cena all'interno di un biscotto piuttosto che in un ragù, una polpetta fino alla pasta che si cuoce in padella o il salvacene è la nostra zuppa" Donne al vertice di imprese innovative anche in campo medico. "Neuron Guard è una PMI innovativa e ha inventato e brevettato un sistema di gestione della temperatura cerebrale. È importante fare freddo al cervello, in particolar modo perché il freddo riesce a preservare i danni che conseguono da arresto cardiaco, trauma cranico ed ictus. Tutto quello che avviene dopo un danno cerebrale. Purtroppo il cervello lo perde tutti i danni, appunto, è compromesso. Allora noi cerchiamo di fare freddo per poter conservare e sfiammare appunto il cervello e poter preservare quanto più possibile il patrimonio neuronale dei nostri pazienti". .