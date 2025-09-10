Gastech 2025, Africa e Usa protagonisti del secondo giorno

00:01:59 min
|
36 minuti fa

Il secondo giorno di Gastech, la fiera globale dell'energia che si tiene a Milano, ha visto due protagonisti principali, gli Stati Uniti e l'Africa. Il panel ministeriale composto dai rappresentanti di Congo, Ghana, Nigeria e Senegal, ha evidenziato il ruolo crescente del continente africano come fonte di energia accessibile ed affidabile. . Molto attesi gli interventi di due figure di spicco dall'amministrazione Trump, il Ministro dell'Interno Doug Burgum e il Segretario all'energia Chris Wright. Entrambi hanno ribadito il nuovo paradigma della sicurezza energetica americana pace, prosperità ed energia a prezzi accessibili. "Bisogna investire di più in gas naturale, non solo in eolico e solare, perché fornisce soltanto il 3% dell'energia globale. E poi basta ideologia climatica perché rende i prezzi inaccessibili per tutto il mondo". Il Segretario Burgum ha inoltre elogiato il recente accordo commerciale firmato da Ursula von Der Leyen e Donald Trump, che prevede investimenti per 750 miliardi di dollari in energia americana, principalmente gas naturale liquefatto, definendolo win-win, una vittoria sia per gli Stati Uniti che per l'UE. "Meglio riempire l'Europa con energia americana, ha detto piuttosto che con energia russa". . .

