Gastech 2025, il principale appuntamento mondiale dedicato al gas

00:02:10 min
|
1 ora fa

Da oggi a 12/09 Milano ospita Gastech 2025 la fiera più importante a livello globale dedicata al gas naturale, al gas naturale liquefatto e alle tecnologie per il clima. Sono attesi oltre 50000 partecipanti, 1000 aziende e 1000 relatori di altissimo livello. Tra i grandi temi di questa edizione anche la sicurezza energetica e il boom dell'Intelligenza Artificiale che ha fatto enormemente aumentare la domanda di energia per il supporto dei data center e l'importanza di idrogeno e biocarburanti. Presenti leader d'Europa, Africa, Stati Uniti e Medio Oriente e top Manager del settore a livello mondiale. Ad aprire i lavori è stato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin, che ha rassicurato sulla situazione del nostro Paese in vista dell'inverno. "Come sicurezza possiamo dire di essere sufficientemente tranquilli. Abbiamo quantitativi di gas a sufficienza, di rigassificatori che permettono di comprare il gas ovunque nel mondo, che coprono circa il 50% di quello che è la nostra domanda e abbiamo anche una quota di rinnovabile che per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, che almeno nei mesi estivi ha dato più del 50% dell'energia". Resta però il nodo prezzi dell'energia che in Italia sono più elevati della media europea. Arrivano voci rassicuranti anche su questo fronte. "Il GNL è tanto ed è un mercato che è stato in grado di compensare in poco tempo i flussi che arrivavano dalla Russia adesso si tratta di compensare il prezzo. Però anche su questo siamo ottimisti". Per la prima volta insieme in Europa anche il Segretario agli Interni degli Stati Uniti, Doug Burgum e il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, Chris Wright. Per gli addetti ai lavori interventi molto attesi tra quelli in agenda. . .

Rapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismoRapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismo
economia
Rapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismo
00:01:55 min
| 1 ora fa
pubblicità
Risiko bancario, Mps conquista il controllo di MediobancaRisiko bancario, Mps conquista il controllo di Mediobanca
economia
Risiko bancario, Mps conquista il controllo di Mediobanca
00:01:25 min
| 6 ore fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025
00:26:19 min
| 6 ore fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025
00:37:21 min
| 1 giorno fa
Imparato: regolamentazione europea su automotive irragiungibileImparato: regolamentazione europea su automotive irragiungibile
economia
Imparato: regolamentazione Ue su automotive irraggiungibile
00:00:50 min
| 1 giorno fa
Francia, debito e deficit salgono, agenzie di rating vigilanoFrancia, debito e deficit salgono, agenzie di rating vigilano
economia
Francia, debito e deficit salgono
00:01:48 min
| 1 giorno fa
Manovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui contiManovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui conti
economia
Manovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui conti
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025
00:25:14 min
| 1 giorno fa
Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesaKubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa
economia
Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa
00:02:28 min
| 1 giorno fa
Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più fortiForum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti
economia
Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti
00:02:29 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
00:40:56 min
| 4 giorni fa
Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% PilDazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil
economia
Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil
00:00:57 min
| 4 giorni fa
Rapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismoRapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismo
economia
Rapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismo
00:01:55 min
| 1 ora fa
Risiko bancario, Mps conquista il controllo di MediobancaRisiko bancario, Mps conquista il controllo di Mediobanca
economia
Risiko bancario, Mps conquista il controllo di Mediobanca
00:01:25 min
| 6 ore fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025
00:26:19 min
| 6 ore fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025
00:37:21 min
| 1 giorno fa
Imparato: regolamentazione europea su automotive irragiungibileImparato: regolamentazione europea su automotive irragiungibile
economia
Imparato: regolamentazione Ue su automotive irraggiungibile
00:00:50 min
| 1 giorno fa
Francia, debito e deficit salgono, agenzie di rating vigilanoFrancia, debito e deficit salgono, agenzie di rating vigilano
economia
Francia, debito e deficit salgono
00:01:48 min
| 1 giorno fa
Manovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui contiManovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui conti
economia
Manovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui conti
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025
00:25:14 min
| 1 giorno fa
Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesaKubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa
economia
Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa
00:02:28 min
| 1 giorno fa
Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più fortiForum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti
economia
Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti
00:02:29 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
00:40:56 min
| 4 giorni fa
Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% PilDazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil
economia
Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil
00:00:57 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità