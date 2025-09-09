Gastech 2025, il principale appuntamento mondiale dedicato al gas

Da oggi a 12/09 Milano ospita Gastech 2025 la fiera più importante a livello globale dedicata al gas naturale, al gas naturale liquefatto e alle tecnologie per il clima. Sono attesi oltre 50000 partecipanti, 1000 aziende e 1000 relatori di altissimo livello. Tra i grandi temi di questa edizione anche la sicurezza energetica e il boom dell'Intelligenza Artificiale che ha fatto enormemente aumentare la domanda di energia per il supporto dei data center e l'importanza di idrogeno e biocarburanti. Presenti leader d'Europa, Africa, Stati Uniti e Medio Oriente e top Manager del settore a livello mondiale. Ad aprire i lavori è stato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin, che ha rassicurato sulla situazione del nostro Paese in vista dell'inverno. "Come sicurezza possiamo dire di essere sufficientemente tranquilli. Abbiamo quantitativi di gas a sufficienza, di rigassificatori che permettono di comprare il gas ovunque nel mondo, che coprono circa il 50% di quello che è la nostra domanda e abbiamo anche una quota di rinnovabile che per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, che almeno nei mesi estivi ha dato più del 50% dell'energia". Resta però il nodo prezzi dell'energia che in Italia sono più elevati della media europea. Arrivano voci rassicuranti anche su questo fronte. "Il GNL è tanto ed è un mercato che è stato in grado di compensare in poco tempo i flussi che arrivavano dalla Russia adesso si tratta di compensare il prezzo. Però anche su questo siamo ottimisti". Per la prima volta insieme in Europa anche il Segretario agli Interni degli Stati Uniti, Doug Burgum e il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, Chris Wright. Per gli addetti ai lavori interventi molto attesi tra quelli in agenda. . .