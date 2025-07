Il Governo e il Ministero che rappresento in questi anni hanno fatto la loro parte. Dunque mi attenderei che le banche approfittino di questo quadro mutato e dedichino il più possibile a fare la loro, tornare cioè a fare le banche, ovvero raccogliere, tutelare e prestare il risparmio. Per inciso, sia ben chiaro che il Governo non guarda alla nazionalità dei banchieri, ma soltanto alla loro capacità di rispondere a questa funzione. .