Gorno Tempini: obiettivo Cdp è aiutare crescita duratura

"L'obiettivo principale, è aiutare il paese a crescere, dopo un periodo difficile come quello della pandemia, e farlo nel modo più duraturo e sostenibile possibile. Quindi evitando, investimenti che abbiano un loro effetto solo nel breve termine, ma permettendo al paese di avere una visione, che si proietti al di là del breve termine. Questo significa essere impegnati, come è stato descritto nel piano sui grandi temi, delle transizioni dall'energetica al digitale. Significa anche, impegnarsi dal punto di vista delle infrastrutture sociali, che a partire dalla sanità per arrivare a all'housing sociale, alle residenze per anziani e per gli studenti, sono un modo per ripensare anche alla rigenerazione delle nostre città. La rigenerazione urbana delle nostre città".