Gota: con le turbolenze sui mercati serve pazienza

"In queste settimane di turbolenza abbiamo detto, un approccio più di lungo periodo, ispiriamoci al titolo del Salone. Quindi Capitale Paziente è il primo concetto del titolo del salone. Ispiriamoci al titolo del Salone per poter superare l'emotività di un momento e guardare le cose un po' più nel lungo periodo. Poi fidiamoci delle reti di consulenza, che nei mesi scorsi e già a partire da tutto il 2024, hanno suggerito dei prodotti per l'ingresso graduale sui mercati e questi prodotti oggi sono al lavoro. Sono al lavoro e permettono di accumulare l'investimento su dei livelli interessanti degli indici." .