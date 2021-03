Governo greco approva recovery plan: si avvicina la scadenza

I paesi europei iniziano a compiere i primi passi formali per l'approvazione dei Recovery Plan. Nel gruppo di testa c'è la Grecia, nella crisi del debito del 2011, brutto anatroccolo dell'UE, ma su Recovery già elogiata dal commissario europeo Valdis Dombrovskis. Il Governo ellenico, guidato da Kyriakos Mitsotakis, ha approvato la propria proposta del piano di recupero, che porterà al Paese 32 miliardi di euro, di cui 19 da sussidi. Si tratta di 160 azioni, tra progetti di spesa e riforme, che potranno mobilitare altri 25 miliardi di euro di investimenti privati, o almeno queste sono le intenzioni. L'obiettivo è infatti quasi raddoppiare la potenza di fuoco grazie ai fondi privati. Il piano greco dovrà ora passare dal Parlamento, prima di essere spedito formalmente a Bruxelles. Se l'iter di Atene appare chiaro, ci sono invece i dubbi su quello italiano. Il Governo Conte aveva pubblicato la prima proposta ufficiale del piano il 12 gennaio, qualche settimana o mese dopo quanto avevano fatto Francia, Spagna e Germania. Da allora, il Parlamento italiano ha lavorato per pubblicare un giudizio e questa settimana si esprime attraverso due relazioni che però, prendono in considerazione un piano ormai datato, su cui il Governo Draghi sta lavorando a modifiche che non lo stravolgeranno ma saranno comunque sostanziali e su cui probabilmente, non sarà facile fare un nuovo passaggio in Parlamento prima del 30 aprile, data di termine per la presentazione. Anche se, dalla Commissione Europea, hanno chiarito da tempo che la scadenza di fine aprile non è assolutamente ultimativa. Per ora infatti, nessun paese ancora inviato il proprio piano e manca ancora la ratifica di 10 parlamenti nazionali al nuovo debito europeo che finanziera il Next Generation Eu, tra cui quello tedesco, bloccato dalla Corte Suprema su ricorso del partito di estrema destra Afd.