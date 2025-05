Guerra dazi, Prodi: bisogna presentarsi uniti come Europa

"Sono molto preoccupato perché veramente il mondo è in mano a un leader che non è consapevole del proprio ruolo e l'unica cosa in questi casi è presentarsi uniti, bisogna aspettare il finale di questo suo discorso e fare le controproposte, e ribattere colpo per colpo e noi ne abbiamo tanti. Certamente bisogna però avere il coraggio di toccare anche i punti delicati come le grandi, Le società che dominano il mercato di tutte le cose che vanno nel cielo e nell'aria e bisogna assolutamente capire che se c'è una guerra dei dazi, non si può rispondere dicendo hai ragione, una capacità di resistere non può che premiare.".