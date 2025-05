Il protezionismo fa male innanzitutto a chi lo pratica. E quindi sono i cittadini degli Stati Uniti d'America, che sono i più preoccupati. Dato che il mondo è interconnesso comunque, e le economie non sono chiuse, soprattutto quelle dei paesi dell'Occidente, linee per i dazi o per i protezionismi non favoriscono lo sviluppo economico e sociale, e quindi confido che questa sia una fase di contrattualismo che possa essere superata. .