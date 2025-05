Guerra dei dazi, l'incognita sugli aiuti alle imprese

Il Governo prepara degli aiuti alle aziende per arginare l'impatto dei dazi americani? Il Ministro delle Imprese Adolfo Urso in un'intervista a Repubblica sostiene che fino a 25 miliardi di fondi europei assegnati all'Italia potrebbero essere destinati a sostenere le aziende. Un cambio di rotta, visto che lo stesso Ministro il 14/5 in Senato aveva detto che misure di questo tipo dovranno essere eventualmente, ha sottolineato, messe in campo quando si avrà un quadro più chiaro e si concluderanno i negoziati fra Europa e Stati Uniti. La situazione sembra tutt'altro che definita, visti gli annunci di Donald Trump e le difficoltà di stimare l'impatto sul nostro export di tariffe più salate, ma la cifra dei 25 miliardi non è nuova. A inizio aprile, dopo aver incontrato le aziende, Giorgia Meloni aveva parlato di questa somma che equivale a una manovra finanziaria, spiegando che 14 miliardi si potranno trovare dalla revisione del PNRR e 11 dirottando altri fondi comunitari che spettano al nostro paese. Il tutto, dunque deve avere il via libera di Bruxelles, col quale sono in corso colloqui per modificare il PNRR. Si tratterebbe della quinta revisione chiesta a un anno dal termine per ultimare i progetti, mentre la spesa effettiva è di poco superiore a un terzo del totale. In pratica si vorrebbero spostare denari da un capitolo all'altro, per esempio meno soldi per le colonnine elettriche per incentivare l'acquisto di auto a batteria. La proposta di riscrittura non è conclusa e contiene molte incognite, tra le quali gli investimenti per gli asili nido e il futuro del piano di sgravi alle imprese che investono in tecnologia, chiamato transizione 5.0, criticato dai diretti interessati perché risulterebbe inefficiente. .