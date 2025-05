Guerra dei dazi, Panetta: a rischio 1% Pil mondiale

La guerra dei dazi potrebbe costare un punto percentuale all'economia mondiale nell'arco di un biennio, ma in pericolo non è solo la crescita della ricchezza e lo scambio delle merci, sottolinea il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, ma anche la circolazione delle persone, delle idee, delle conoscenze e i rapporti internazionali. "Ma il rischio più profondo è un altro, che il commercio da motore di integrazione e dialogo, si trasformi in una fonte di divisione, alimentando l'instabilità politica e mettendo a repentaglio la pace". A prescindere dalle barriere doganali minacciate dagli Stati Uniti, il vecchio continente deve darsi una scossa. L'Unione Europea dice il numero uno di via nazionale deve accelerare sull'innovazione, rendersi indipendente dal punto di vista energetico, investire di più. In questo senso il governatore auspica che l'Unione possa fare debito comune. E cruciale, dice introdurre un titolo pubblico europeo. I problemi dell'Europa sono anche quelli dell'Italia, dove negli ultimi tempi ci sono stati segnali di vivacità e dove le finanze pubbliche sono migliorate, ma c'è ancora molto da fare. Produttività e salari restano bassi e questo, afferma Panetta, è il nostro problema centrale. "Dall'inizio del secolo, in linea con la stagnazione della produttività, le retribuzioni reali sono cresciute molto meno che negli altri principali paesi europei". Nelle sue considerazioni finali alla relazione annuale della Banca d'Italia, il governatore non dimentica il risico bancario. Le annunciate fusioni tra alcuni dei più importanti istituti, dice Panetta, devono servire a rafforzare il credito e creare valore. "Creare valore significa innanzitutto, offrire a imprese e famiglie finanziamenti adeguati per quantità e costi". .