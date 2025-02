Il 16esimo pacchetto delle sanzioni europee alla Russia

L'ha detto anche il Segretario agli Esteri degli Stati Uniti "L'Europa siederà al tavolo perché ha imposto delle sanzioni". Quindi evidentemente l'Unione Europea cerca di farsi sentire con il 16 esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Cosa prevede il divieto di importazione di alluminio russo che pre guerra arrivava al 25% delle importazioni europee, ora siamo arrivati al 6%. Ci sarà un anno di transizione per fare in modo che le imprese europee possano adattarsi e poi un'ulteriore stretta su quella flotta fantasma di petroliere russe che trasportano greggio russo a prezzi superiori rispetto a quelli consentiti. Ricordiamo da un paio d'anni c'è un tetto al prezzo del petrolio russo. Ci sono tante altre sanzioni, per esempio anche il divieto all'export di consolle di videogiochi che possono essere utilizzati per comandare droni militari. Oppure altre banche russe sono state inserite nella black list che non può utilizzare le piattaforme occidentali. Ma attenzione perché in realtà siamo arrivati al 16 esimo pacchetto, ma se questa era la previsione sull'economia russa, in realtà le previsioni sono state battute ed è l'economia è andata meglio rispetto a quanto previsto. E poi c'è l'altro, tema cioè di come l'Unione Europea può finanziare il proprio riarmo. Ursula von der Leyen ha proposto l'attivazione della clausola di salvaguardia sul patto di stabilità, non quella generale che è stata utilizzata durante il Covid, ma molto probabilmente quelle nazionali che saranno richieste dagli Stati e in caso di circostanze eccezionali. Per esempio appunto la situazione che abbiamo di fronte e dovrà essere approvata dagli altri Stati membri. Va attenzionata la posizione tedesca, domenica ci sono le elezioni, Scholz il Cancelliere attuale ha detto: "Va bene questa disattivazione del patto di stabilità, cioè escludere gli investimenti per la difesa, ma solo per quelle spese che superano il 2% del Pil". L'Italia, ricordiamo, è ancora sotto. Quindi i 10 miliardi che servono per arrivarci non sarebbero esclusi dal patto di stabilità dalle regole europee. E tra l'altro c'è un tema, cioè va bene che il patto di stabilità sarebbe escluso, ma si tratta comunque di debito. E il deficit? Il debito che serve fare annualmente arriverebbe al 4,9, con un 3% di obiettivo per la Difesa addirittura al 6,9, con un 5% di obiettivo di spesa pubblica per la Difesa rispetto al Pil. Quindi sono soldi che andrebbero restituiti infatti le altre ipotesi sono semmai creare un fondo ad hoc da 500 miliardi per la Difesa ma i tedeschi han detto "Non se ne parla" E allora le altre ipotesi sono utilizzare i fondi non richiesti Next Generation EU il Recovery Fund che arrivano a 93 miliardi di euro non richiesti dagli Stati. Ma la Commissione Europea dice "Attenzione, questi soldi non esistono perché non sono stati richiesti e non sono stati presi a prestito sul mercato". Quindi bisognerebbe eventualmente cambiare i regolamenti. Insomma, bisognerà aspettare diverso tempo.