Il piano del riarmo Ue: 800 miliardi € in quattro anni

Quella di Ursula von Der Leyen è una proposta, appunto in cinque punti 800 miliardi da trovare in quattro anni. Da dove? Beh, vediamo le fonti principali di finanziamento per il riarmo europeo, 650 miliardi dai bilanci statali la cui spesa militare sarebbe esclusa dalle regole europee, quelle che impongono di non indebitarsi per oltre il 3% all'anno. 150 invece da prestiti europei veri e propri come era il Next EU probabilmente sul mercato. Ci sono poi altre fonti di finanziamento, come i fondi di coesione che potrebbero essere convertiti alla spesa militare e fondi privati del mercato unico, la Bei. Ma quelle sono probabilmente frattaglie, perché già così si arriva alla cifra di 800 miliardi citata da Von der Leyen. Per fare cosa? Beh, se sono 800 miliardi in quattro anni, probabilmente entro questo quadriennio la spesa militare europea potrebbe arrivare a 700 miliardi, quasi raddoppiare rispetto a quella odierna, anche quella italiana, per l'Italia sarebbe un salto ancora più alto, perché l'italia spende meno della media europea oggi per la propria Difesa e quindi lo sforzo evidentemente sarebbe maggiore. Come si potrebbe raggiungere? Partiamo dal patto di stabilità, che potrebbe essere in qualche modo emendato per la parte che riguarda le spese militari. Esiste già nel regolamento attualmente in vigore la clausola di salvaguardia nazionale che va richiesta dagli Stati membri in circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato. E questo potrebbe essere un caso approvata dal Consiglio Europeo in questo modo le spese militari sarebbero escluse dai tetti di spesa per gli Stati. Cosa vorrebbe dire? Andiamo a vederlo. Questo è il ritmo di spesa al se si fosse mantenuto quello attuale dell'aumento della spesa militare. Ecco, questo sarebbe il significato 650 miliardi in più, sostanzialmente entro questi quattro anni. Attenzione è debito, è debito nazionale. Vuol dire che il deficit italiano potrebbe arrivare al 5% dal 3,4 attuale. E secondo Goldman Sachs questo potrebbe esporre, ci sono dei rischi, i bilanci nazionali allo stress dei mercati finanziari, lo spread e anche ridurre probabilità di un riarmo coordinato, cioè di spendere questi soldi in maniera comune, coesa, evitare la frammentazione che oggi esiste. Insomma, questo è un rischio, ma è anche probabilmente uno dei pochi modi per approvare questo aumento di spesa subito in tempi rapidi, invece più lungo termine 150 miliardi di prestiti agli Stati che potrebbero essere richiesti al mercato in maniera comune, come era con il Recovery Fund per progetti di Difesa europei. Uno scudo militare antiaereo, armi anti-droni, artiglieria, quindi spesa comune non frammentata. E questo potrebbe essere un altro terreno, anche di scontro, però, perché sappiamo alcuni Paesi non sono d'accordo con questa via.