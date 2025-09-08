Imparato: regolamentazione Ue su automotive irraggiungibile

La regolamentazione attuale sui veicoli commerciali e anche su i veicoli per i privati, è adesso irraggiungibile. Quindi dobbiamo capire questo, dobbiamo adeguare e dobbiamo fare squadra con gli altri. Vuol dire che dobbiamo fare squadra con i Mercedes, con Volkswagen, con BMW, con Renault, eccetera per dire, dobbiamo discutere dell'evoluzione della regolamentazione, ma al di là della discussione, dobbiamo agire, è il momento giusto per agire a livello europeo, perché sennò avremo un problema industriale importante, e noi come azienda, noi come piano Italia che ho presentato al ministro Urso a dicembre non vogliamo mollare e non vogliamo dire che non è possibile. .