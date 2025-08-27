In pensione anticipata con il Tfr, come funzionerebbe

Per la prossima manovra si lavora a una opzione di pensione anticipata, insomma la flessibilità per andare in pensione prima, questa maggioranza è dall'inizio della legislatura che cerca di coniugare le promesse elettorali, anche piuttosto costose che aveva fatto con i fondi che non sono mai abbastanza. La nuova proposta della Lega è quella di anticipare la pensione, per chi lo vuole, grazie al TFR e la liquidazione accumulata in azienda, cioè raggiungere sostanzialmente gli importi minimi per andare in pensione prima grazie ai soldi accumulati negli anni. Ricordiamo il trattamento di fine rapporto è una retribuzione che viene posticipata, viene pagata alla fine del rapporto di lavoro circa una mensilità lorda all'anno si tratta di tanti soldi che arrivano al lavoratore dipendente una volta che il contratto di lavoro è terminato e quindi anche per chi ha una certa età arriva al pensionamento. Per chi potrebbe essere valida questa opzione se si dovesse concretizzare? Solo per i lavoratori dipendenti prima di tutto, ma poi solo per quelli che destinano il TFR in azienda e solo per i lavoratori che, sono impiegati in aziende con almeno 50 dipendenti perché, per tutti gli altri invece il TFR rimane nella disponibilità del datore di lavoro. Si parla circa di un lavoratore dipendente su tre, queste sono le proporzioni. Quali sono i vantaggi? Andare in pensione prima, questo è abbastanza chiaro perché anche chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, quindi si trova nel regime misto, così si chiama, potrebbe andare in pensione a 64 anni di età, 25 anni di contributi. Dall'altra parte però la proposta prevede anche dei costi, il ricalcolo integrale al contributivo, vedremo tra poco, quanti soldi si perdono e anche ricevere il TFR mensilmente e non integralmente, al momento del pensionamento e questo può cambiare i piani di qualcuno. Facciamo una simulazione per capirci, per andare in pensione a 64 anni di età servono 1616 Euro, tre volte l'assegno sociale, per chi, in questo caso avesse un importo mensile misto superiore, il ricalcolo potrebbe riportare questa persona, questo lavoratore sotto questa soglia, ma aggiungendo il TFR si potrebbe riuscire, effettivamente a tornare sopra la soglia e andare in pensione. È un'opzione che però probabilmente rimarrà appannaggio dei lavoratori che hanno dei redditi elevati perché 1616 Euro non sono di certo una somma piccola di importo pensionistico. .