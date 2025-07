Incidenti stradali, nel 2024 vittime stabili ma aumentano i feriti

Maschio e giovanissimo, è questo l'identikit della vittima più frequente di incidenti stradali in Italia. Nel 2024 i morti sono rimasti stabili rispetto all'anno precedente, ma hanno sfondato quota 3000, a questi si sono sommati più di 230000 feriti e questo dato ci dice l'Istat, è in aumento del 4,1%, così come gli incidenti totali in cui si sono registrate lesioni a persone. Numeri allarmanti perché si è interrotto da tempo il progressivo calo iniziato un quarto di secolo fa che ci allontana dall'impegno preso con l'Europa di dimezzare al 2030 vittime e feriti gravi. La maggior parte dei morti sono stati uomini, l'80% e il numero di vittime risulta più elevato fra i 20 e i 24 anni, probabilmente neopatentati con poca esperienza, che rappresentano anche la classe di età che ha registrato l'aumento più consistente di vittime, salite in modo marcato sulle autostrade, mentre c'è stato un lievissimo incremento su statali e provinciali a fronte di una diminuzione nelle città. Confermati i comportamenti alla guida scorretti più frequenti distrazione, mancato rispetto della precedenza ed eccesso di velocità. Quest'ultima è la violazione delle norme più sanzionata. In calo le multe a chi non usa le cinture di sicurezza e seggiolini per bambini, mentre c'è stato un incremento di quelle per chi non usa il casco. La strage sull'asfalto ha anche un costo per la collettività stimato in oltre 22 miliardi, considerate tutte le spese e i danni a cose e persone. Le cifre sugli incidenti dell'Istat non tengono conto del nuovo codice della strada entrato in vigore a metà dicembre scorso. A questo proposito il Ministero dei Trasporti, retto da Matteo Salvini, ha fatto sapere che nei primi sette mesi di applicazione, c'è stato un calo annuo del 10,6% dei morti e del 3,6 dei feriti. Una rilevazione che non tiene conto però degli incidenti censiti dalle autorità locali come i Vigili Urbani. Secondo l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale in questo modo sfuggirebbe il 66% degli incidenti. .