Inflazione, perché in Italia meno forte rispetto a resto UE?

"Perché in Italia i prezzi salgono meno rispetto ad altri Paesi, ha a che fare con la nostra economia, com'è costituita? Perché stanno salendo meno rispetto ad altri Paesi europei?" "Questa è una cosa positiva, però ricordiamoci che il motivo è che in Italia c'è ancora più disoccupazione, ci sono ancora delle condizioni economiche meno buone rispetto ad altri Paesi, perché? Perché l'Italia non ha avuto crescita per molti anni e quindi rimane un gap, rimane uno spazio da colmare per arrivare alla piena capacità industriale. Quindi, l'Europa in generale è più indietro rispetto all'America, come ripresa, l'Italia in particolare è un po' più indietro rispetto ad altri Paesi europei, quindi la BCE fa bene essere ancora prudente.