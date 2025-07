Inps: aumentata nel 2024 età media in cui si va in pensione

In Italia si va in pensione sempre più tardi, l'età media in cui effettivamente si lascia il lavoro nel 2024 è infatti salita a 64 anni e cinque mesi, tre mesi in più rispetto al 2023. Un allungamento della carriera non particolarmente significativo, ma che diventa più lampante se andiamo indietro nel tempo. Negli ultimi trent'anni il traguardo della pensione si è spostato in avanti di sette anni. "Le persone tendono a rinviare l'età pensionabile e tant'è che ad esempio vediamo come ha risposto il legislatore, il legislatore ha risposto dando la possibilità addirittura di continuare a lavorare." Nel presentare l'ultima relazione annuale dell'Inps, il presidente dell'istituto di previdenza Gabriele Fava, si riferisce agli incentivi stabiliti con l'ultima manovra. Pesa anche la stretta sui sistemi di anticipo che permettono di evitare di arrivare a 67 anni di età il requisito anagrafico legale, ma che comportano perdite economiche. Il giro di vite è dettato dalla volontà di salvaguardare i conti pubblici. La spesa pensionistica è cresciuta l'anno scorso a 364 miliardi Una montagna di denari che riguarda tutti i tipi di assegni da quelli di anzianità a quelli di vecchiaia, passando per quelli assistenziali. Gli importi nell'ultimo anno sono mediamente aumentati e restano alte le differenze fra donne e uomini. Quest'ultimi prendono un terzo in più. Parlando di soldi, l'INPS analizza anche i salari di chi è ancora al lavoro. Tra il 2019 e il 2024 le retribuzioni nette, cioè tenuto conto dei rinnovi dei contratti nazionali, ma anche degli aiuti del cosiddetto taglio del cuneo fiscale, in media sono cresciuti del 12,5 percento a fronte di un'inflazione del 17,4. Il recupero del carovita quindi non è stato pieno, tranne per i redditi medio bassi che hanno quasi ritrovato il potere d'acquisto perso. .