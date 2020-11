Inps, Tridico a SkyTg24: suo debito è debito del paese

Il debito dell'istituto è un debito del Paese. È ovvio che in questa fase noi abbiamo incamerato meno contributi, anzi, li abbiamo anche sospesi, contributi che nel sistema pensionistico a ripartizione servono a pagare le pensioni, è un dato ovvio quindi che l'istituto ha accumulato un deficit, ma non è l'istituto che ha accumulato il deficit, perché non ha mica deciso l'istituto che le aziende non dovevano pagare i contributi in questo periodo e che al contrario l'istituto doveva pagare bonus e cassa integrazione, lo ha deciso lo Stato, di conseguenza stiamo dicendo che lo Stato ha deciso di fare debito, non c'è da allarmarsi proprio perché lo Stato si indebita, in questo periodo si indebita anche modo molto sostenibile.