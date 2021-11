Italia, inflazione sale al +3%. Gli esperti: "Dato positivo"

"Prova a semplificare. Correggimi. Se io c'ho un Titolo di Stato, c'ho un asset che mi rende l'1,5 e vedo che l'inflazione va 2 / 2,5 sono portato a spaventarmi, tra virgolette, stiamo parlando di un'inflazione come hai detto temporanea, mentre appunto questo non mi deve portare a fare delle scelte, diciamo, dovute all'ansia del momento", "Ecco questo è proprio il momento di non fare scelte dovute ai dati che vediamo in questi mesi. I dati di questi mesi sono pieni di rumore, si dice, sono pieni appunto di oscillazioni esagerate dovute proprio a una normalizzazione dell'economia dopo una fase di stallo e di crisi e di blocco, diciamo. Per cui in questo momento non bisogna prendere decisioni affrettate. Bisogna aspettare, secondo me, i dati di inizio anno prossimo magari anche del primo trimestre e poi, al limite, di guardare il portafoglio".