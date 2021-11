L'impatto della crescita dell'inflazione sui risparmi

"Bisogna essere molto cauti e mantenere una quota delle azioni nel proprio portafoglio, perché comunque se dovesse essere anche più duratura, le azioni tendono a preservare il costo dell'inflazione, ma in linea di massima come ho detto anche altre volte, il fatto che l'inflazione sia un po' più alta dei tassi d'interesse per un periodo temporaneo, è un dato positivo perché ripeto, il rapporto deficit/PIL, che è poi il ... per vedere se un Paese è virtuoso". "Diciamo un parametro da guardare...". "Migliora, perchè il deficit è un numeratore, è calcolato sul nominale e sotto invece c'è la crescita del PIL. Per cui se aumenta il PIL, si riduce questo rapporto. Per cui, l'Italia è 165-160, se si riduce perché per sei mesi abbiamo un'inflazione più alta e dei tassi d'interessi più bassi, non è poi la fine del mondo".