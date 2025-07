Italiani diffidenti su comparatori online, temono tecnologia

Mi occupo di questi fenomeni per quanto riguarda appunto lo studio dei comportamenti delle persone. È interessante il tema di oggi perché capiamo che l'uomo che sceglie alla fine non è un uomo razionale, ma è un uomo emotivo. Si parla tanto di Homo Sapiens, ma bisognerebbe parlare di Homo Emotivus. Perché molto spesso le scelte che prende non sono frutto di logiche razionali, di analisi approfondite, ma di scelte di pancia, che spesso non portano al miglior esito per quelle che sono le scelte poi individuali. Quindi notiamo che c'è una diffidenza, una difficoltà a fare scelte basate in realtà su analisi approfondite. Un altro elemento da considerare, importante per l'analisi di questo fenomeno, è il tema anche della pigrizia, cioè la difficoltà di accedere a una piattaforma, nonostante si conoscano i vantaggi, per, inserendo pochi dati, avere quelle che sono poi delle risposte più convenienti per l'individuo. Un ultimo elemento da non sottovalutare è l'elemento della tecnologia che spesso può spaventare, si può ritenere che ci sia una truffa, ma in realtà è proprio la registrazione su questo tipo di piattaforme che garantisce quella che è la sicurezza. Quindi bisogna superare alcuni blocchi appunto emotivo, quello della difficoltà di accettare una piattaforma informatica, che in questo caso ci protegge, e poi il tema della pigrizia su cui possiamo stimolare i nostri consumatori ad essere più attivi. .