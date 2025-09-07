Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa

Non abbiamo un mercato unico di difesa, la nostra difesa non è in grado di utilizzare il grande potere del mercato unico per aumentare la competitività ed è per questo che stiamo perdendo in competitività globale, per cui abbiamo bisogno di usare fondi europei che stiamo dedicando ora alla difesa, per cercare di incentivare veramente gli Stati membri per muoversi insieme, per muoversi uniti sulle commesse e differenti progetti, creando così sempre di più un mercato unico nella nostra industria della difesa. Qual è l'impatto che possiamo aspettarci da quello che possiamo definire un disimpegno degli Stati Uniti dalla frontiera est dell'Europa? Quando parliamo dello sviluppo delle nostre capacità di difesa, sostengo che dobbiamo sempre tenere a mente due fattori maggiori. Uno è molto urgente. Dobbiamo sviluppare le nostre capacità per essere pronti a difenderci da una possibile aggressione russa, per scoraggiarla. E abbiamo poco tempo perché i nostri servizi di intelligence dicono che la Russia possa essere pronta a testare l'articolo cinque nei prossimi tre o quattro anni. Questo è il motivo per il quale parliamo di prontezza difensiva. Ci sono decisamente ragioni razionali per le quali gli americani ci chiedono di prendere sempre maggiore responsabilità, di prendere la difesa europea sulle nostre spalle. Gli americani vedono chiaramente che la crescita del potere militare cinese richiede che la loro attenzione si sposti sempre di più verso l'Indo-Pacifico. Questo è il motivo per il quale dobbiamo sviluppare le nostre capacità in qualche sorta di concordanza con gli Stati Uniti, dove diminuisce la loro presenza, dobbiamo entrare noi. È interessante questa coincidenza, mentre gli Stati Uniti annunciano la diminuzione della loro presenza nei paesi lungo la frontiera, siamo stati in quella regione, con la Presidente della Commissione il weekend scorso, muovendoci da un paese all'altro e abbiamo visto molto chiaramente che come europei, dobbiamo sviluppare un progetto europeo, quello che è chiamato lo scudo di difesa del confine. Questo è il motivo per il quale dobbiamo realmente concentrare i nostri sforzi, non solo per rafforzare la difesa di quei paesi, ma allo stesso modo per difendere la difesa dell'Europa intera.