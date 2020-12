La Manovra 2021 è legge, la scheda

La manovra finanziaria 2021 vale poco più di 40 miliardi di euro per circa un terzo coperta dai fondi europei in arrivo per risollevarsi dalla pandemia, per la restante parte in deficit, che quindi vuol dire nuovo debito. Al capitolo sanità vanno oltre 4 miliardi tra 30000 assunzioni in parte legate alla campagna di vaccinazione anti covid, indennità contrattuali, acquisto di vaccini e incremento del fondo sanitario nazionale. Poi le misure sul lavoro, con 5 miliardi vengono finanziate altre 12 settimane di cassa integrazione e il divieto di licenziare è prorogato fino al 31 marzo 2021. Previsti inoltre sgravi contributivi per favorire le assunzioni stabili degli under 35, delle donne e dei lavoratori nel mezzogiorno. Al Sud gli sgravi interessano anche i già occupati e ulteriori 1,8 miliardi rifinanziano il taglio del Cuneo fiscale, ossia la diminuzione delle tasse sul lavoro con conseguente aumento delle buste paga e arriva una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi a basso reddito. Si chiama Iscro, un ristoro per chi ha perso almeno la metà del fatturato negli ultimi 3 anni. L'assegno può arrivare a 800 euro. Finanziato con un miliardo il cosiddetto Anno bianco per partite IVA e professionisti che guadagnano meno di 50000 euro. Contributi previdenziali azzerati se il fatturato è sceso di un terzo. Stop alla prima rata IMU 2021 versata da alberghi, discoteche, strutture turistiche. Per le famiglie da luglio arriva l'assegno unico, cioè che unifica tutti i sussidi previsti in precedenza, 3 miliardi sul 2021. A scuola, università e ricerca, un pacchetto di 6 miliardi tra spese per personale di sostegno e infrastrutture. Prevista poi la proroga di alcuni bonus, quello al 110% per l'edilizia per tutto il 2022 se i lavori sono in fase avanzata e nuovi bonus rottamazione sugli acquisti di auto elettriche o benzina, gasolio euro 6 per svecchiare il parco circolante. Infine arriva il bonus idrico con limite a 1000 euro nella sostituzione di sanitari e rubinetti con modelli che permettono maggior risparmio di acqua.