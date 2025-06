Lavoro, disoccupati in calo e occupazione stabile

Nessuno scossone ad aprile per il mercato del lavoro, si conferma il buon andamento a cui assistiamo da mesi, perlomeno per quanto riguarda numeri e percentuali di chi ha un posto. Il tasso di disoccupazione, ci dice l'Istat, è leggermente calato rispetto al mese precedente e si è attestato al 5,9%, quindi vicino al record storico dell'aprile del 2007, quando era al 5,8. Un primato, salvo revisioni future, però c'è: i disoccupati sono scesi a un milione e 514mila, per quello che appare il dato più basso mai registrato. Allo stesso tempo il numero di occupati è a livelli molto alti, 24,2 milioni, picco raggiunto a marzo ed eguagliato nell'ultima rilevazione dell'ufficio di statistica, che infatti parla di quote stabili su base mensile, ma offre qualche spunto di riflessione: ad aprile la crescita di posti ha riguardato autonomi e dipendenti a termine, mentre sono diminuiti quelli a tempo indeterminato, che comunque restano la gran maggioranza. Nonostante i progressi, comunque l'Italia rimane lontana dagli standard continentali per quanto riguarda l'occupazione. Nel 2024 il nostro Paese si è confermato ultimo nell'Unione Europea e il divario diventa ancora più ampio per donne e giovani. Siamo invece in linea per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, fa sapere Eurostat, che intanto indica l'inflazione nell'area euro in discesa a maggio all'1,9%. È lo stesso valore registrato dalle nostre parti, dove però i salari negli ultimi anni non hanno tenuto il passo del rialzo dei prezzi, col risultato che, con gli stessi soldi in tasca che avevano in passato, gli italiani hanno visto peggiorare il loro tenore di vita. .