Lavoro, Meloni: "Sicurezza è priorità del governo"

Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo. Siamo consapevoli però che il cammino che abbiamo davanti è un cammino ancora lungo, perché ogni vita spezzata, ogni infortunio sul posto di lavoro rappresentano una sconfitta per ciascuno di noi. Aveva ragione Papa Francesco quando diceva che la sicurezza sul lavoro è come l'aria che respiriamo. Ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare ed è sempre troppo tardi. Ecco perché il Governo insieme all'INAIL ha deciso di fare un passo avanti in questo percorso, ha reperito altri 650milioni di euro da investire in misure concrete, in particolare sul fronte della diffusione della cultura della prevenzione. Risorse che chiaramente si aggiungono ai 600milioni già disponibili per i bandi Easy e che portano la somma complessiva disponibile per il 2025 a oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. .