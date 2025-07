Le 14 lettere sui dazi inviate da Donald Trump

Continuano i negoziati sui dazi, i paesi che li potrebbero subire per evitarli, per quanto riguarda gli Stati Uniti, insomma per riportare produzione negli Stati Uniti e raccogliere gettito. Questi sono gli obiettivi della Casa Bianca con una nuova scadenza però che era stata fin dall'inizio negata da Donald Trump e poi invece è arrivato il rinvio. Dal 1/8 partiranno le nuove tariffe americane o tramite accordi o tramite queste lettere che vi stiamo raccontando. Il problema è che gli accordi firmati fino ad ora sono soltanto 2,5 con il Regno Unito, con il Vietnam, anche se i dettagli scarseggiano e quel mezzo deriva dalla Cina con cui è stata firmata una tregua commerciale. Con tutti gli altri non sono arrivati quei 90 accordi in 90 giorni che erano stati promessi e dunque sono partite queste prime 14 lettere, dovrebbero arrivarne alcune decine secondo la Casa Bianca. Qua vi mostriamo quella inoltrata al primo ministro giapponese. Andiamo a vederne alcuni passaggi. Si tratta di espedienti negoziali, conosciamo il metodo di Trump, minacciare ma poi tenere una porta aperta, e infatti Trump scrive dal 1/8 imporremo su tutte le merci giapponesi, in questo caso il 25% di dazi, separatamente dai dazi settoriali che arriveranno in seguito, se proverete a contrattaccare mettendo dei controdazi metteremo un ulteriore 25%, ma se invece deciderete di accontentare le nostre richieste, venirci incontro, eliminare le vostre barriere commerciali, noi forse considereremo un aggiustamento a questa lettera, così scrive Donald Trump al Giappone, alla Corea del Sud e altri 12 paesi. Andiamo a vederli insieme su questa cartina, il Sudafrica, la Bosnia, la Serbia, la Tunisia, il Kazakistan, eccetera. In realtà si tratta per la gran parte di paesi poco rilevanti dal punto di vista commerciale americano, al di fuori di Giappone, sud Corea e Thailandia sostanzialmente. Abbiamo messo in questa grafica a confronto i primi paesi che vedevamo sulla sinistra con la Regione Friuli Venezia Giulia e hanno tutti degli export verso gli Stati Uniti minori della singola regione del Friuli Venezia Giulia, anche per gli Stati Uniti rappresentano circa un 14% del loro import nel 2024, quindi tanto fumo e poco arrosto in questo momento, ma si tratta di espedienti negoziali per arrivare al 1/8 con delle tariffe che siano definitive, secondo Donald Trump. .