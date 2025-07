Le nuove lettere di Trump: impatto marginale sul commercio

Sì, nuove missive sono arrivate dalla Casa Bianca in questo negoziato epistolare, in qualche modo epistolare, con altri 7 Paesi che si aggiungono alla lista di Stati che hanno ricevuto le lettere di Donald Trump sui dazi. Dazi che partiranno dall'1/8 e queste lettere rappresentano, in qualche modo, la minaccia della Casa Bianca delle nuove tariffe. Certo, le economie più piccole, come in questo caso le Filippine, la Moldavia, il Brunei, l'Iraq, la Libia, l'Algeria, lo Sri Lanka, sarà probabilmente una scatola chiusa da accettare. Sono dazi che vanno dal 20 al 30%. Attenzione però, perché in realtà valgono davvero poco in termini di valore economico, di esportazioni verso gli Stati Uniti. In rosso è rappresentata la fetta dell'export verso gli Stati Uniti e dei Paesi che avevano ricevuto le lettere lunedì, mentre in giallo, quasi impercettibile, sono le lettere, arrivate appunto nelle ultime ore. Questo a spiegare che in realtà c'è tanto fumo e poco arrosto, almeno in questo momento, nelle missive di Donald Trump. Per capirci meglio e capire le proporzioni, la Moldavia ha esportato verso gli Stati Uniti meno di quanto l'Italia esporta in un solo giorno in media e questo appunto fa capire, di cosa stiamo parlando. Attenzione, perché queste lettere sono uguali per tutti, sono sostanzialmente un testo copia-incollato, ma le realtà dei Paesi sono decisamente diverse tra loro. Infatti buona parte degli Stati che hanno ricevuto queste lettere sono Paesi che esportano idrocarburi: petrolio, gas e derivati. Prodotti che per adesso erano stati esclusi dai dazi, anche perché farebbero lievitare i prezzi energetici negli Stati Uniti. Da queste lettere invece emerge il contrario, quindi bisognerebbe capire se continuerà così oppure no. Nel caso fossero ancora esclusi gli idrocarburi, Iraq e Libia non rischierebbero nulla, visto che esportano solo questo tipo di prodotti. Curiosità, nella notizia: l'Iraq esporta per il 99,9% petrolio e derivati in America, per lo 0,01% francobolli. Ci sono evidentemente degli appassionati di francobolli iracheni negli Stati Uniti. Più rilevante potrebbe essere invece l'effetto sui prezzi, anche europei, dei dazi annunciati sul rame. Il prezzo internazionale è cresciuto del 10% e i dazi potrebbero arrivare al 50% sul rame, addirittura al 200% sui farmaci, ma staremo a vedere perché siamo solo a livello di annunci per adesso. A te. .