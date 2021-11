Legge bilancio: avviato iter parlamentare

Iniziato al Senato l'iter parlamentare della legge di bilancio, si apre il consueto pressing dei partiti per puntare la propria bandierina sulle possibili modifiche. Una situazione che rischia di trasformarsi in un Vietnam. Per evitarlo, il Segretario del PD Letta, aveva lanciato, nei giorni scorsi, la proposta tra un patto tra leader, che per ora stenta a decollare. I margini di modifica sono stretti così come i tempi di approvazione, con un rush finale atteso a Natale. Il confronto politico si concentrerà soprattutto sulla destinazione del fondo da 8 Mld per la riduzione della pressione fiscale. E così, se il PD chiede la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, Forza Italia e Lega puntano sul sostegno del lavoro autonomo delle partite IVA e del piccolo Commercio e sul superamento dell'IRAP. Nell'incontro di ieri con i sindacati, il Governo ha rimandato ad una serie di tavoli al Ministero del Lavoro: la verifica della possibilità di introdurre modifiche e miglioramenti al capitolo pensioni già in manovra, sottolineando però la mancanza di risorse per l'anno prossimo. A Dicembre invece, si aprirà un confronto sulla Riforma Fornero. Obiettivo, rendere più flessibile in uscita la Legge Fornero in vigore dal 2011 ed introdurre forme di tutela previdenziali per i giovani. Un nuovo assetto previdenziale che secondo lo schema ipotizzato dall'Esecutivo, potrebbe essere operativo ad inizio 2023.